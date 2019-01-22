Almanya ile Fransa işbirliği antlaşması imzaladı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bir antlaşma imzaladı.
Merkel imza töreninde "Bunu yapıyoruz çünkü özel bir dönemden geçiyoruz. Böyle zamanlarda dayanıklı, açık, net ve ileri görüşlü yanıtlara ihtiyacımız" var dedi.
Macron ise "Avrupa'nın içinden büyüyen milliyetçilik tehdidi altındayken ve Avrupa Brexit acılarıyla sarsılmışken ve ulusal düzeyi çok aşan küresel değişimlerden kaygılanırken Almanya ve Fransa sorumluluk alarak yol göstermeli" dedi.
Almanya'nın Aachen kentinde imzalanan antlaşma 1963 yılında iki ülke arasında imzalanan işbirliği antlaşmasını daha ileriye götürmeyi hedefliyor.
Antlaşmayla Fransa ve Almanya ana AB konularında ortak pozisyonlar almayı ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) meselelerde tek bir güç olarak hareket etmeyi planlıyor.
"AB'nin otonom biçimde hareket etmesini güçlendirmeyi" amaçlayan iki ülke hem dış politikalarında hem de güvenlik konularında ortak tutum belirleyecek.
İki ülke şu başlıklarda işbirliğine gidecek:
Bundan 56 yıl önce Franko-Alman Dostluğu Ortak Bildirgesi Paris'te imzalanmıştı.
Konstanz Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dirk Leuffen iki ülkeden farklı hükümetlerin zaman zaman 1963'teki antlaşmayı gündeme getirdiklerini söylüyor.
Prof. Leuffen "Büyük bir değişiklik yok ama eski hedefler bugünkü zorluklar ortamında tercüme ediliyor" dedi.
Prof. Leuffen'e göre antlaşmanın en önemli unsuru ortak ekonomik planlar.
Cardiff Üniversitesi'nden Alistair Cole ise antlaşmanın en önemli yanının sembolik önemi olduğu kanısında.
Cole, Brexit sonrası Avrupa'da bu antlaşmayla "Birbirlerinin pek yüzüne bakmak istemeyen Fransa ve Almanya'nın merkezde olmasına dikkat çekildiğini" belirtti.
Bazı AB üyeleri bu iki ülkenin halihazırda çok fazla güce sahip olduğunu düşünüyor. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri göç konusunda Alman ve Fransız liderliğini reddediyor.
İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Franko-Alman eksenine İtalya-Polonya ekseniyle karşı çıkmanın vakti geldi" demişti.
Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen Macron'u Aachen'e giderek General de Gaulle'ün mirasını yok etmekle suçluyor.
Almanya'nın AB karşıtı grubu Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Alexander Gauland ise antlaşma hakkında "AB şimdi daha da bölündü. Almanya-Fransa özel ilişkisi bizi diğer Avrupalılara daha da yabancılaştıracak" dedi.
Cole ana meselenin antlaşma olmadığını "Macron'un Avrupa reform programının geleceğinin çok belirsiz olduğunu" söylüyor.
Buna karşın Cole Avrupa'da daha entegre güvenlik ve savunma stratejisinin geliştirilmesi ve Euro bölgesinde borç paylaşımına gidilmesine yönelik hareketlenme olabileceği kanısında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.