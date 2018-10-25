Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki bir heyetin iki günlük Türkiye ziyareti bugün başlayacak. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği olanaklarının tespit edilmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla 2013'te tesis edilen JETCO'nun 1. Dönem Toplantısı, 25 Ekim'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Altmaier'in başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilecek.

CEO'LAR DA YER ALACAK

Alman heyetinde, ülkenin önde gelen firmalarının üst yöneticilerinden oluşan geniş katılımlı grup da yer alacak.Söz konusu toplantıda, ticaret ve yatırım ilişkileri, iki ülke eximbankları arasında iş birliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, turizm konuları, enerji alanında iş birliği, teknoloji, bilim ve inovasyon, KOBİ'lere yönelik iş birliği gibi çok çeşitli konular ayrıntılı ele alınacak.Toplantı sonunda Pekcan ile Altmaier tarafından, Türkiye-Almanya JETCO 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Altmaier'in ziyaret sırasında, JETCO toplantısının yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımlarıyla Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı da yapılacak.



TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA İLK SIRADA



Almanya, Türkiye'nin ihracatında geçen yıl 15,1 milyar dolarla birinci, ithalatında ise 21,3 milyar dolarla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı. Bu yılın 8 aylık döneminde ise Almanya'ya olan ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 10,7 milyar dolara yükseldi. Bu ülkeden yapılan ithalat ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 14,1 milyar dolar oldu. Almanya'nın, Türkiye'de 9,3 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım stoku bulunuyor.



Türkiye'de 7 bin 200'e yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Almanya'nın bu rakamla Türkiye'de en fazla şirketi bulunan ülkeler arasında ikinci sırada. Türkiye'nin Almanya'da 2,4 milyar dolar doğrudan yatırımı bulunuyor.

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