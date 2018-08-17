Almanya içişleri bakanlığı sözcüsü Eleonore Petermann bugün bir basın toplantında yaptığı açıklamada, " Yunanistan ile bir anlaşmaya vardık" dedi ancak anlaşma resmen imzalanana kadar fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Almanya geçen hafta da İspanya ile sığınmacıların iadesini öngören bir anlaşma yapmıştı. Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisi ile koalisyon ortağı arasında, sığınmacılar nedeniyle çıkan anlaşmazlık, neredeyse hükümetin dağılmasına yol açacak boyuta gelmişti. Sözcü, İspanya anlaşmasında olduğu gibi, Yunanistan anlaşmasının da, Almanya'ya Avusturya sınırından giren sığınmacıları ilgilendirdiğini ve Almanya'nın bu kişileri 48 saat içinde Yunanistan'a geri gönderebileceğini söyledi.

Almanya ile İtalya arasında da aynı konuda süren müzakerelerin çok ilerlemiş olduğunu söyleyen Petermann, bunun da olumlu sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Bu anlaşmalardan etkilenecek sığınmacı sayısı büyük değil. İçişleri bakanlığı verileri, Haziran ayının ortasından bu yana, başka bir ülkeden sığınma talebi yapmış olmasına rağmen Avusturya'dan Almanya'ya giren göçmen sayısının 150 kadar olduğunu gösteriyor. Almanya, 2014 yılının ortasından bu yana 1.6 milyondan fazla göçmen kabul etti. Bu durumun yarattığı siyasi gerilimler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin parlamentoya girmesini sağladı. Sığınmacı alım kararını insani zorunluk nedenleriyle aldığını söyleyen Merkel, buna rağmen ülkesinin böyle bir göçmen akımına bir daha izin vermeyeceğini söylemişti.

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