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Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

Fransa'nın ardından Almanya da İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi. Omicron varyantının yayılmasının önüne geçmek için alınan karara göre sadece Almanya vatandaşları ve Almanya'da yerleşik kişiler ülkeye giriş yapabilecek.

Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Fransa'nın ardından Almanya da İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.

Omicron varyantının yayılmasının önüne geçmek için alınan karara göre sadece Almanya vatandaşları ve Almanya'da yerleşik kişiler ülkeye giriş yapabilecek.

Bunun için negatif test sonucu göstermeleri ve iki hafta karantinada kalmaları gerekecek.

Almanya'nın bu kararı Pazar akşamı itibarıyla devreye girecek.

Alman ulusal sağlık enstitüsü Robert Koch Institute (RKI), bu kararı İngiltere'yi varyantın yayılması açısından endişe veren bir yer olarak görmesi sebebiyle aldı.

Danimarka, Fransa, Norveç ve Lübnan da Almanya'nın yüksek risk teşkil eden ülkeler listesine girdi.

Bu ülkelerden de seyahate kısıtlamalar getirildi.

İngiltere'de Cumartesi günü 90 bin 418 yeni koronavirüs vakası kaydedilmişti.

Bu rakam, rekor yükseklikte koronavirüs vakalarının kaydedilmesinin ardından geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da Belediye Başkanı Sadiq Khan artan vakalar yüzünden 'ciddi durum' ilan etti.

Almanya'da ise günlük vaka sayısı Cuma günü 50 bin 968 olarak kaydedildi. 437 kişi ise hayatını kaybetti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron varyantının pandeminin beşinci büyük dalgasına yol açmasını bekliyor.

Fransa da Cumartesi itibarıyla ülkeye İngiltere'den girişleri yasaklamıştı.

Yasaklar devreye girmeden Fransa'ya gidişlerin artması nedeniyle iki ülke arasında kara ve deniz trafiği geçtiğimiz iki gün içinde yoğun seyretti.

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