Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Almanya işçi alımı başvuru şartları: 2023 Almanya 2 milyon işçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

        Almanya işçi alımı başvuru şartları: 2023 Almanya 2 milyon işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

        Almanya işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Almanya'da salgının ardından ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle birçok sektörde sıkıntı yaşanıyor. Açığı kapatmak isteyen Almanya, 2 milyon işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda gözler "Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Almanya işçi alımı başvuru detaylarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarıyı 23 Haziran'da kabul etti. Kasım ayında ilk düzenlemenin yürürlüğe girilecek olması sebebiyle "Almanya işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?" sorusu aramaları sıklaştı. İşte, detaylar...

        2

        ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe girecek. Bu senenin kasım ayında düzenlemenin temellerinin atılması ön görülürken; Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

        3

        ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

        Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

        Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

        Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

        4

        Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

        Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

        5

        ALMANYA 2 MİLYON İŞÇİ ALIMI İÇİN ARANAN MESLEKLER NELER?

        İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları da ayrıca açıklandı.

        İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.

        6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek