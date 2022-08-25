Almanya kış aylarında enerji tasarrufu sağlayacak önlemleri onayladı

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Almanya’da hükümet, kış mevsimine girmeden önce kamu binalarında ısıtma ve aydınlatmayı kısıtlayan bir dizi enerji tasarrufu önlemini onayladı. Hükümet, uygulamaya girecek önlemlerle doğal gaz kullanımını yüzde 2 azaltmayı planlıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu önlemlerin iki yılda hane halkları, şirketler ve kamu sektörü için 10,8 milyar euro daha az harcama yapılmasını sağlayacağını açıkladı.

Uygulamanın asıl amacı, Ukrayna’daki savaşla birlikte çok sayıda yaptırım uygulanan Rusya’dan ithal edilen doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak.

24 Şubat’ta başlayan savaş öncesi Almanya, doğal gaz ihtiyacının yüzde 55’ini Rusya’dan alıyordu. Bu oran yüzde 35’e düşmüş durumda; ancak Almanya uzun vadede Rusya’dan hiç doğal gaz ithal etmemeye kararlı olduğunu duyurdu.

Bu ithalat Rusya için de ciddi bir gelir kaynağı. Savaş başladıktan sonraki ilk iki ay Almanya, Moskova’ya doğal gaz için 9 milyar euro ödedi.

Önlemler neleri kapsıyor?

Hükümetin onayladığı plana göre Eylül ayından itibaren, hastaneler dışında kalan kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak; girişlerde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma tamamen kapatılacak.

Devlete ait heykel ve anıt eserler, estetik kaygılarla ışıklandırılmayacak; dükkanların geceleri ışıklandırma yapması engellenebilecek.

Özel havuzların ısıtılması da yasaklanabilecek. Kömür ve fuel oil taşıyan trenlere, tren yolu hatlarında öncelik verilecek. Bu da, yolcuların bekleyebileceği ve toplu taşımanın eskisi gibi dakik olmayabileceği anlamına geliyor.

Almanya’da halka da kendi tasarruf önlemlerini nasıl alabileceği anlatılacak.

Birçok Avrupa Birliği ülkesi savaşla birlikte bu kış enerji tüketimini yüzde 15 azaltacağını duyurdu. Bu kısıtlama henüz zorunlu olmasa da, krizin büyümesi halinde zorunlu hale getirilebilir.

İspanya’da da kamu binaları ve büyük ticari binalarda klima kullanımına kısıtlama getirildi.

Çarşamba günü İsviçre de Avrupa Birliği’nin enerji tasarrufu planını uygulamanın “çok mantıklı olacağını” duyurdu. İsviçre hükümeti vatandaşlarına evde mum stoklamalarını, Rusya’dan gelecek doğal gazın garantisinin olmayabileceğini söylemişti.