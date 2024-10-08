Almanya, köpek vergisinden rekor gelir elde etti

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon avro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor." ifadesi kullanıldı.

"Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2023'te ortalama yüzde 17 arttığı bildirildi.