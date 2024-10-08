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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya, köpek vergisinden rekor gelir elde etti - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da belediyeler 2023’te köpek vergisinden rekor gelir elde etti

        Almanya'da belediyelerin köpek vergisi gelirleri, 2023'te yüzde 1,6 artışla 421 milyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:30
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        Almanya, köpek vergisinden rekor gelir elde etti
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        Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 421 milyon avro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2022'ye kıyasla yüzde 1,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

        Açıklamada, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının arttığı anlamına gelmiyor." ifadesi kullanıldı.

        "Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2023'te ortalama yüzde 17 arttığı bildirildi.

        Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor.

        Almanya'da, köpek vergisi her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

        Almanya'da özellikle Kovid-19 salgını sırasında daha fazla kişi köpek sahibi olmuştu. Evcil Hayvan İşletmeleri Derneği (ZZF) ve Evcil Hayvan Sanayi Derneği (IVH) tarafından yapılan ortak bir araştırmaya göre, 2023'te Almanya'daki hanelerde yaklaşık 10 milyon 500 bin köpek yaşıyordu.

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