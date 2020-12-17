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Almanya Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak!

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor.

Almanya Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak!
AA

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı'nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının, beklenen onayına ve sevkiyatına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, konferanstan çıkan sonuca göre "eyaletler için Kovid-19 karşı aşılama başlama tarihinin 27 Aralık olacağı", aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Almanya'da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı gerekiyor.

Ülke basınında EMA'nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti.

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri "BNT162b2" adlı ​​​​​​​aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

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