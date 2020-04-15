Almanya Kovid-19 nedeniyle başlattığı sınır kontrollerinin süresini uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Almanya Kovid-19 nedeniyle başlattığı sınır kontrollerinin süresini uzattı

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta 5 ülke sınırında başlattığı kontrollerin süresini 20 gün daha uzattı.

Almanya Kovid-19 nedeniyle başlattığı sınır kontrollerinin süresini uzattı
AA

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta 5 ülke sınırında başlattığı kontrollerin süresini 20 gün daha uzattı.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarındaki kontrollerin süresini 4 Mayıs'a kadar uzatma kararını aldığını belirtti.

Grünewaelder, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu kararla ilgili tüm mercilerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Seehofer'in bugün Alman bakanlar kurulunu da bilgilendirdiğini ifade eden Grünewaelder, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki sınır kontrollerinin İtalya ve İspanya'dan hava yoluyla ülkeye gelecekler için de geçerli olduğunu vurguladı.

Sınır kontrolleri kapsamında Alman vatandaşı olmayan veya Almanya’da oturma iznine sahip olmayanlar, geçerli bir sebebi bulunmadığı sürece ülkeye giriş yapamıyor. Mal ticareti veya çalışmak için sınırları geçmesi gerekenler ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya’da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı
DÜNYARusya’da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı
Son dakika... İdlib'de dördüncü Türk-Rus devriyesi! - Haberler
DÜNYAİdlib'de dördüncü Türk-Rus devriyesi!
Bilim insanlarına göre sosyal mesafe, 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
DÜNYASosyal mesafe 2022'ye kadar sürdürülmeli!
Son dakika haberler... Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiyeyi etkiler mi?
DÜNYAÇernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkiler mi?
NASA son dakika meteor çarpması! 15 Nisan'da korkutan gök taşı iddiasına NASA'dan açıklama
DÜNYAKorkutan gök taşı iddiasına NASA'dan açıklama
Son dakika... Almanya ve Rusya'dan Trump'ın kararına tepki - Haberler
DÜNYAAlmanya ve Rusya'dan Trump'ın kararına tepki
Son dakika! İspanya'da son 24 saatte 523 kişi hayatını kaybetti!
DÜNYAİspanya'da son 24 saatte 523 kişi hayatını kaybetti!
İtalya ve İspanya'da 'kademeli normale dönüş' gündemde - Haberler
DÜNYAİtalya ve İspanya'da 'kademeli normale dönüş' ...
Rusya'da rekor sayıda yeni vaka! - Haberler
DÜNYARusya'da rekor sayıda yeni vaka!
Koronavirüs nedeniyle tahliye edildikten saatler sonra cinayet işledi! - Haberler
DÜNYATahliye edildikten saatler sonra cinayet işledi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X