Almanya Kupası Leipzig'in!

Leipzig, Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynana maçı Leipzig 1-0 kazandı. Leipzig'in golü 71. dakikada Christopher Nkunku ve 85. dakikada Szoboszlai'nin ayağından geldi.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Leipzig Almanya Kupası'nı müzesine götüren takım oldu.
Szoboszlai'nin golünün de asistini yapan Christopher Nkunku 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
Marco Rose'nin öğrencileri Almanya Kupası'nı bu sonuçla ikinci kez kazanmış oldu.
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