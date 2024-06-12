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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya Milli Takımı'nda Pavlovic'in yerine Emre Can kadroya davet edildi - Futbol Haberleri

        Almanya Milli Takımı'nda Pavlovic'in yerine Emre Can kadroya davet edildi

        Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hastalığı nedeniyle EURO2024'ü kaçıran Aleksandar Pavlovic yerine Emre Can'ı aday kadroya çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:19
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        Almanya Milli Takımı'nda değişiklik!
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        Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

        Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.

        Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

        30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.

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