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Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma kısıtlaması

Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle gece yarısından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıklandı

Almanya
İHA

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, gece yarısından itibaren eyalet genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, gece yarısından itibaren eyalet genelinde 2 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Söder, kararın eyalette koronavirüs teşhisi konan kişi sayısındaki artış nedeniyle alındığını belirterek, kısıtlamaya uymayanlara büyük cezalar verilebileceğini vurguladı.

Ayrıca Söder, bu kararların alınmasının zor olduğunu ama krizi aşabilmek için durumun ciddiye alınıp, evden mümkün olduğunca çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.

20 Mart Cuma günü akşam saati itibariyle 18 bin 361 vaka tespit edilen ülkede şu ana kadar sadece 52 kişi hayatını kaybetti.

 

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