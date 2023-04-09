Tam bir kolajen deposu: Vücuttaki tüm toksinleri atıyor!

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HABERTURK.COM / Reuters

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir depolama tesisinde çıkan yangının ardından yetkililer, halkı havadaki olası toksinlere karşı uyardı.

Yangının ardından yaklaşık 140 kişi tahliye edildi. Reuters'ın aktardığı habere göre, bir polis henüz durumun ne kadar tehlikeli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yetkililer, yangının Hamburg merkezinin güneydoğusundaki Rothenburgsort'ta çıktığını ve duman

bulutunun şehir merkezine doğru hareket ettiğini söyledi.

Polis ve itfaiye yetkililerinin olaya ilişkin değerlendirmesi sürüyor.