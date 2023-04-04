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Almanya'nın ihracatı şubatta beklentilerin üzerinde yüzde 4 arttı

Almanya'da ihracat, Çin ve ABD gibi önemli ticaret ortaklarına artan ihracatın etkisiyle şubatta yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Almanya'nın ihracatı şubatta beklentilerin üzerinde yüzde 4 arttı
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta yüzde 4 artışla 136,7 milyar Euro'ya çıktı. Şubat ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artacağı yönündeydi.

Çin, İngiltere ve ABD gibi önemli ticaret ortaklarına artan ihracatın etkisiyle enerji krizi ve jeopolitik risklere rağmen Almanya'da ihracatın 2 ayda tekrar yükselişe geçmesi dikkati çekti. Ülkenin ihracatı ocakta yüzde 2,5 artış kaydetmişti.

Almanya'da ithalat şubatta yüzde 4,6 artarak 120,7 milyar Euro'ya yükseldi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 16 milyar Euro oldu. Dış ticaret fazlasına yönelik beklenti 17 milyar Euro olması yönündeydi.

Dış ticaret fazlası, Şubat 2022'de 10,7 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Şubat 2022'ye göre de ülkenin ihracatı yüzde 7,6 ve ithalatı yüzde 3,8 arttı.

ASLAN PAYI AB'YE

Almanya'da şubat ayı ihracatının 73,9 milyar Euro'su Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke, ithalatının 62,8 milyar Euroluk bölümünü de AB'den gerçekleştirdi.

Şubat 2022'ye göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,1 arttı.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,2 artarak 8,5 milyar Euro'ya yükseldi. Çin'den ithalat ise ocak ayına göre yüzde 6,7 artışla 13,6 milyar Euro'ya çıktı.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 9,4 yükselerek 14 milyar Euro'ya ulaşırken, ABD'den yapılan ithalat da yüzde 8,7 azalarak 7,6 milyar Euro'ya geriledi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye ihracatının şubatta aylık bazda yaklaşık yüzde 2,5 artışla 6,3 milyar Euro'ya ulaşması dikkati çekti.

RUSYA İLE TİCARET DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bu arada, Rusya ile ticaret, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle düşmeye devam ediyor. Rusya'ya ihracat, aylık bazda yüzde 14,3 ve yıllık bazda yüzde 59,9 düştü. Rusya'dan yapılan ithalat da aylık bazda yüzde 67,2 geriledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ihracat yapan Alman şirketlerinin yaklaşık yarısının 2023'te ekonomide gerileme beklediğini ve ihracattaki büyümenin bu yıl yüzde 2,5'e düşmesinin muhtemel olduğunu açıklamıştı.

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, yüksek düzeydeki belirsizliklere karşın martta 0,5 puan artarak 4,0 puana yükseldi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat talebi hala ivmeden yoksun. Şubat 2022'de İhracat Beklenti Endeksi, 15,6 puanla neredeyse 4 kat daha yüksekti. Küresel ekonomi oldukça temkinli ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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