Almanya'nın Köthen şehrinde sokak cinayeti: 2 Afgan göçmen gözaltına alındı, aşırı sağcılar protesto çağrısı yaptı
22 yaşındaki bir Alman gencin sokakta çıkan bir kavgada hayatını kaybetmesi sonrası, iki Afgan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı, aşırı sağcılar protesto çağrısı yaptı. Chemnitz kentinde iki hafta önce yaşanan benzer bir olay, şiddetli göçmen karşıtı protestoları tetiklemişti.
10.09.2018 - 09:49 | Güncelleme:
Almanya'nın Köthen kentinde polis, 22 yaşındaki bir Alman gencin sokakta çıkan bir kavgada hayatını kaybetmesi sonrası iki Afgan göçmeni cinayet şüphesiyle gözaltına aldıklarını açıkladı.
Chemnitz kentinde iki hafta önce yaşanan benzer bir olay, aşırı sağcıların şiddetli göçmen karşıtı protestolarına neden olmuştu.
Pazar günü duyulan olayın ardından Neo-Nazi gruplar, yine protesto çağrısında bulundu.
Kavganın nedeni bilinmiyor ancak kurbanın başına aldığı darbeler sonucu öldüğü belirtiliyor. Alman medyasına konuşan görgü tanıkları ise, öldürülen kişinin erkek kardeşiyle beraber 3 Afgan göçmenle bir oyun parkında kavga ettiğini söylüyor.
Chemnitz'de ne oldu?
Geçen ay 35 yaşındaki bir marangozun sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Iraklı bir göçmenin gözaltına alındığı bilgisi aşırı sağcı gruplara sızmıştı.
Kentte günlerce göçmen ve yabancı karşıtı protestolar düzenlendi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.
Aşırı sağcılar arasında Hitler selamı verenler, "Mülteci akınını durdur" yazılı göç karşıtı pankartlar tutanlar olduğu belirtildi.
Yüzlerce aşırı sağcı gösterici, protestolar durduktan sonra da yabancı olduğunu düşündüğü kişilere saldırmaya başladı.
Almanya hükümeti ise Chemnitz'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.
Diğer yandan geçen hafta Chemnitz'de düzenlenen ırkçılık karşıtı konsere 65 bine yakın kişi katıldı. Bazıları 'Naziler dışarı' diye slogan attı.
Göç konusu neden hükümeti zorluyor?
Merkel 2015'te çoğu Suriye ve Irak'taki savaş ve çatışmalardan kaçan yaklaşık 1,3 milyon göçmene sınırlarını açtığında, tabanının tepkisiyle karşılaştı.
Geçen yılki genel seçimlerde Merkel ve müttefikleri sağ seçmenin desteğini kaybetti, aşırı sağcı AfD ise Parlamento'da 90 koltuk elde etti.
Almanya'da ırkçılık karşıtı konsere 65 bin kişi katıldı
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Almanya'nın Köthen şehrinde sokak cinayeti: 2 Afgan göçmen gözaltına alındı, aşırı sağcılar protesto çağrısı yaptı/almanya-nin-kothen-sehrinde-sokak-cinayeti-2-afgan-gocmen-gozaltina-alindi-asiri-sagcilar-protesto-cagrisi-yapti-21360912136091
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