Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius, yemin ederek göreve başladı

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’den atama belgesini aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin ederek göreve başladı.

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius, yemin ederek göreve başladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Pistorius, bu sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve selefi Christine Lambrecht ile Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Savunma Bakanlığı görevine getirildiğine ilişkin atama belgesini aldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada ,Rusya’nın Ukrayna’ya acımasız bir şekilde saldırmasının milyonlarca insanın acılar yaşamasına neden olduğu ve Avrupa güvenlik düzenini tahrip ettiğini belirtti.

Tehditler ve jeopolitik değişimlerin olduğu ortamda Alman ordusunu caydırıcı ve savunmaya hazır hale getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Avrupa'nın ortasında güçlü bir ülke olarak sadece kendimize yönelik değil başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Yalnız değiliz, ortaklarla ittifak içindeyiz. Bu ortaklar bize güvenmeli ve güvenecekler." şeklinde konuştu.

Pistorius’un Almanya’nın uzun zamandan beri tanımadığı bir tehdit ve tehlike durumunda bakanlığı devraldığını belirten Steinmeier, “Gelecekteki tüm zorluklar ve gerekli reformlar için şimdi sakin bir kafaya, güçlü yönetime, net bir dile ve siyasi tecrübeye ihtiyacınız var." dedi.

Steinmeier, Pistorius'un bunların hepsine sahip olduğunu, Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı 10 yıl boyunca ve diğer zorlu siyasi görevlerde gösterdiğini kaydetti.

Boris Pistorius’u yeni görevinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, görevinden ayrılan Christine Lambrecht’e de verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Bellevue Sarayı’ndan ayrılan Pistorius, Federal Meclise geldi ve yemin ederek göreve başladı.

Bakan Pistorius, bugün ayrıca görevinin ilk gününde Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelecek.

Lambrecht, 16 Ocak'ta Başbakan Scholz’a istifa mektubunu sunmuş, 17 Ocak'ta da Boris Pistorius'un yeni Savunma Bakanı olacağı açıklanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çavuşoğlu, ABD'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
DÜNYA Çavuşoğlu, ABD'de Türk vatandaşlarıyla bir araya ...
Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?
DÜNYA Tarihin en genç hükümdarları!
Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın sonrası komutan görevden alındı
DÜNYA Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangında yeni gelişme ...
Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi
DÜNYA Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha ...
Tüm hikayesi yalan çıkmıştı: ABD'li siyasetçi eski 'drag queen' çıktı
DÜNYA ABD'li siyasetçi eski 'drag queen' çıktı
Yunanistan'da yıllardır unutulan "kraliyet" tekrar gündemde
DÜNYA Yunanistan'da "kraliyet" tekrar gündemde
Tarihin en yıkıcı 5 ekonomik krizi
DÜNYA Tarihin en yıkıcı 5 ekonomik krizi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Terör saldırısı, yanardağ patlaması, salgın ve dünyanın konuştuğu liderlik - Son Dakika Haberler
DÜNYA Jacinda Ardern'in istifa kararı
Satın aldığı arabasını almak için 5 bin kilometre gidecek! - Haberler
DÜNYA Ankara-Glasgow daha kısa sürüyor: 5 bin kilometrelik ...
30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu
DÜNYA İtalyan polisi mafya liderinin gizli sığınağını buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.