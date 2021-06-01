Almanya'dan Ukrayna'nın silah talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ''NATO'daki mevkidaşlarıyla görüştüğü video konferans öncesi gazetecilere verdiği demeçte, Doğu Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca siyasi yollarla çözülebileceğine inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
Mass, sözlerine silah yardımının çözüm olmadığını söyleyerek devam etti. Ukrayna ile angajmanın bu kurallar altında sürdürüleceğini açıklayan Mass, Ukrayna Devlet Başkanı, Volodymyr Zelensky'nin Berlin'den istediği askerî yardımı reddetti.
Heiko Mass daha önceki açıklamalarında Ukrayna'ya askerî yardıma karşı çıktığını söylemişti. Karadeniz kıyılarını korumak için yardım isteyen Ukrayna'nın talebine karşı çıktığını belirtmişti.
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