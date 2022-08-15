Oder Nehri'nde binlerce balık ölü bulundu

Alman yetkililer, Oder Nehri'nin kıyılarına vuran tonlarca ölü balık için Polonyalı yetkililerin önlem almadığına dair şikayetler aldıklarını ve bu ölümlerin vahşi yaşam için tehdit unsuru olabileceğini belirtti.
DPA'nın haberine göre Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, konuya ilişkin Polonya'nın Szczecin kentinde Polonyalı mevkidaşı Anna Moskwa ile görüşecek. Lemke, toplantının amacının öncelikli olarak ölümleri azaltmak olduğunu belirtti.
ÖLÜMLERİN NEDENİ BULUNAMADI
Brandenburg Başkanı Dietmar Woidke geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ölümlerin sebebini araştırdıklarını fakat suya karışan hangi maddenin ölümlere sebebiyet verdiğini henüz bulamadıklarını söyledi.
TEST SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK
Araştırmanın Polonya makamlarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dietmar Woidke, önümüzdeki günlerde laboratuvar sonuçlarının açıklanacağını belirtti.
Woidke ayrıca, balıkların ölümüne dair yapılan testlerdeki sonuçların gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
ÖLÜ BALIKLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 10 TONU AŞIYOR
Polonyalı yetkililerin nehirden çıkan balıkların toplam ağırlıklarının 10 tonu aştığının söylemesinin ardından, bilim insanları olayın nedenini araştırmak için günlerdir çalışıyor.
Polonya hükümeti geçtiğimiz günlerde, ölümlere yüksek cıva seviyesinin sebep olmadığını belirtmişti.
* Haberin görselleri AP'den alınmıştır.
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