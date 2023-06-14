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Almanya resesyondan çıkış beklemiyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, resesyona giren Alman ekonomisinde henüz bir trend dönüşü beklenmiyor

Almanya resesyondan çıkış beklemiyor
AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisinin teknik resesyon içinde olduğu hatırlatılarak, mevcut ekonomik göstergelerin ikinci çeyreğe temkinli bir başlangıca işaret ettiği belirtildi.

Bakanlığın raporunda, Alman ekonomisinde beklenen toparlanmanın geciktiği ifade edilerek, “Enerji fiyatlarındaki artışların getirdiği yükler, küresel ekonomik zayıflık ve olumsuz finansman koşulları etkisini sürdürmekte ve beklenen ekonomik toparlanmayı geciktirmektedir.” denildi.

Raporda, “Geleceğe bakıldığında, küresel enerji piyasalarında düşen fiyatlar, enflasyonda devam eden yavaşlama, işgücünde yüksek ücret anlaşmaları ve küresel ekonomide beklenen toparlanma, yılın ilerleyen döneminde Alman ekonomisinde ılımlı bir ekonomik toparlanmaya işaret ediyor.” değerlendirmesine yer verildi.

İLK ÇEYREKTE TEKNİK RESESYONA GİRDİ

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı. Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

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