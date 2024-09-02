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        Haberler Dünya Almanya Şansölyesi Scholz'den AfD'nin seçim sonucuna ilişkin konuştu: Endişe verici | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi Scholz'den AfD'nin seçim sonucuna ilişkin konuştu: Endişe verici

        Almanya'nın Thüringen eyaletinde gerçekleşen seçimlerde, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde aşırı sağ ilk sırayı aldı. Almanya Şansölyesi Scholz, aşırı sağcı AfD'nin seçim sonuçlarını acı ve endişe verici olarak değerlendirdi ve "Ülkemiz buna alışamaz ve alışmamalı. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını mahvediyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.09.2024 - 08:22 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:22
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        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağın, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı almasının "endişe verici" olduğunu söyledi.

        Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin büyük kazanım elde ettiği iki eyalet seçiminin sonuçlarını "acı" olarak nitelendirdi ve ana akım partileri "aşırı sağcı yanlıları" olmadan hükümet kurmaya çağırdı.

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        Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla ilk sırada yer aldı.

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        2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. Saksonya'da ise AfD ikinci sırada yer aldı.

        Ancak, her iki Doğu Alman eyaletindeki yetkililer tarafından "aşırı sağcı yanlısı" olarak görülen AfD'nin, diğer partilerin şimdiye kadar çoğunluk oluşturmak için kendisiyle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle iktidara gelmesi pek mümkün görünmüyor.

        "ÜLKEMİZ BUNA ALIŞAMAZ"

        Scholz, Reuters'a yaptığı açıklamada, "AfD'nin Saksonya ve Thüringen'deki sonuçları endişe verici" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemiz buna alışamaz ve alışmamalı. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını mahvediyor."

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