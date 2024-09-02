Almanya Şansölyesi Scholz'den AfD'nin seçim sonucuna ilişkin konuştu: Endişe verici

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağın, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı almasının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin büyük kazanım elde ettiği iki eyalet seçiminin sonuçlarını "acı" olarak nitelendirdi ve ana akım partileri "aşırı sağcı yanlıları" olmadan hükümet kurmaya çağırdı.

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla ilk sırada yer aldı.

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2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. Saksonya'da ise AfD ikinci sırada yer aldı.

Ancak, her iki Doğu Alman eyaletindeki yetkililer tarafından "aşırı sağcı yanlısı" olarak görülen AfD'nin, diğer partilerin şimdiye kadar çoğunluk oluşturmak için kendisiyle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle iktidara gelmesi pek mümkün görünmüyor.

"ÜLKEMİZ BUNA ALIŞAMAZ"

Scholz, Reuters'a yaptığı açıklamada, "AfD'nin Saksonya ve Thüringen'deki sonuçları endişe verici" dedi ve şu ifadeleri kullandı: