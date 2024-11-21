Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Almanya Savunma Bakanı Pistorius, partisi SPD'nin başbakan adayı olmayacağını açıkladı | Dış Haberler

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, partisi SPD'nin başbakan adayı olmayacağını açıkladı

        Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius, 23 Şubat 2025'te yapılması beklenen genel seçimlerde partisinin başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Savunma Bakanı: Başbakan adayı olmayacağım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, yayınladığı video mesajında, SPD'nin başbakan adayı olmayacağını, aday olarak mevcut Başbakan Olaf Scholz'u desteklediğini belirtti.

        Kararı kendi özgür iradesiyle aldığını kaydeden Pistorius, kararını partisine ve parlamento grup başkanlığına da ilettiğini söyledi.

        Pistorius, Başbakan Scholz'u, sağduyu ve mantığı savunan "olağanüstü bir Federal Şansölye" olarak tanımlayarak Scholz'un, ayrıca Almanya'nın tekrar güvenilir bir NATO ortağı olmasını sağladığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Şehir zorbalarından bıçaklı tehdit!
        Şehir zorbalarından bıçaklı tehdit!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk