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Almanya, şirketler için yarım trilyon Euro'luk bir fon oluşturacak

Alman basını hükümetin koronavirüsten etkilenen şirketleri desteklemek için 500 milyar Euro'luk bir fon oluşturacağını iddia etti. Fon borçları teminat altına alacak ve gerekirse doğrudan sermaye enjekte edecek

almanya
Reuters

Der Spiegel dergisi, Almanya'nın koronavirüs krizinin yarattığı ödeme güçlüklerine maruz kalan şirketleri desteklemek için yarım trilyon Euro'luk fon değerlendirdiğini bildirdi.

Bu fon kapsamında borçlar teminat altına alacak ve hatta gerektiğinde sermaye enjekte edilebilecek. Bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Berlin ekonominin hezimete uğramasını önleyerek kısa vadeli tahribatın korunmasını amaçlayan bir kurtarma paketi oluştururken, plan yetkililer tarafından değerlendirilen birkaç plandan biri.

PAZARTESİ KARAR VERECEK

Bakanlar halen işletmelere likidite desteği sözü verdiler ve işçileri işten çıkarmak yerine çalışma saatlerini azaltmayı kolaylaştıran önlemler getirdiler. Kabine pazartesi günü ilave tedbirlere karar verecek.

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