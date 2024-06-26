Almanya suç işleyen yabancıları daha hızlı sınır dışı edebilecek

İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Nancy Faeser, Bakanlığın web sayfasından yaptığı açıklamada, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirterek "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınır dışı edilebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Buna göre, ağır suç işleyenlerin yanında sosyal medyada terörizmi övücü içerik hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği "beğenerek" işaretleyenler de suçlu sayılacak ve sınır dışı edilebilecek.