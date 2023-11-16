Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Almanya ile hazırlık maçına çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde Almanya-Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Almanya Türkiye hazırlık maçının oynanacağı tarih...
Almanya-Türkiye hazırlık maçı için nefesler tutuldu. EURO 2024 elemeleri kapsamında D Grubunda maç fazlasıyla birinci sırada yer alan ay-yıldızlılar Galler maçı öncesinde Almanya ile özel bir maça çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, Almanya-Türkiye milli maçının tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Almanya Türkiye maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Almanya-Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya-Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
TFF'DEN AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabaka ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Maçın misafir takım tribün biletlerinin satışına ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.
Federasyonun açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:
"Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu."
Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.