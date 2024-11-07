Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu’nundan 7 projeye destek

Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin-Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu, Almanya ve Türkiye ortak yapımı ve çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj filmleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu yıl 14. kez düzenlenen fona, iki ülke arasında uzun metraj ortak yapım projeleri başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, 2024 yılında 7 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenen projeler: