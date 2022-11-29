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Almanya, Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik saldırıları "savaş suçu" olarak niteledi

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Rusya'nın Ukrayna'daki ısıtma ve elektrik altyapısına yönelik saldırılarının "savaş suçu" anlamına geldiğini söyledi.

Almanya, Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik saldırıları
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları savaş suçu
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AA

Berlin'de düzenlenen G7 Adalet Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuşan Buschmann, Rusya'nın kışı Ukraynalılara karşı bir "savaş silahı" olarak kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Buschmann, "Hepimiz Ukrayna'da iğrenç savaş suçları işlendiği konusunda hemfikiriz. Elektrik altyapısına yönelik saldırılar savaş suçları anlamına geliyor. Uluslararası toplum bu savaşı ve yürütülme şeklini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." dedi.

Rusya'yı Ukrayna'daki sivil altyapıya "kasıtlı" ve "sistematik" olarak saldırmakla suçlayan Buschmann, Moskova'nın ısıtma ve elektrik sistemlerini tahrip ederek dondurucu soğuklar altında insanları çaresiz bıraktığını belirtti.

Buschmann, "Sivil nüfusa yönelik bu askeri eylem iğrençtir ve bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Adalet Bakanı Denys Malyuska ve Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin'in de G7 toplantılarına katıldığını kaydeden Buschmann, meslektaşlarıyla Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin soruşturmaları ve savaş suçlularını adalete teslim etme yollarını görüştüklerini söyledi.

G7 toplantısının ardından açıklanan ortak bildirgede ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın şiddetle kınandığı ve savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: AA

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