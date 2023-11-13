Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euro'ya çıkaracak

        Almanya Ukrayna'ya askeri yardımı 8 milyar euro'ya çıkarıyor

        Almanya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euro yükseltmeyi planladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Ukrayna'ya askeri yardımı 8 milyar euro'ya çıkarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar (FDP), askeri yardım bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

        Bu kapsamda 2024'te Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını 8 milyar euro'ya yükseltecek.

        Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, anlaşmayla ilgili ayrıntı vermedi ancak parlamentonun bütçe komitesinin bu hafta içinde askeri yardım konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

        Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'de, Batı'nın askeri desteğinin artık İsrail'e yönlendirileceği endişesi varken hükümetin, Ukrayna'ya askeri desteğinin devam edeceği konusunda güvence vermek istediğini dile getirdi.

        Pistorius, "Ukrayna mücadelesini sürdürmek zorunda ve aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatinin bir kısmı İsrail'e yönelmiş durumda. Desteğimiz, Ukrayna'ya, onları terk etmeyeceğimize dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!