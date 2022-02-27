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Almanya Ukrayna'ya doğrudan silah teslimatı yapacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın doğrudan Ukrayna'ya silah teslim edeceğini duyurdu. Almanya 1.000 tanksavar füze ve 500 Stinger füzesi gönderecek.

Almanya Ukrayna'ya doğrudan silah teslimatı yapacak
BBC TÜRKÇE
- EPA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın doğrudan Ukrayna'ya silah teslim edeceğini duyurdu.

Scholz, Almanya'nın 1.000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini söyledi.

Berlin ayrıca Alman yapımı silahların çatışma bölgelerine gönderilmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldırdı. Bu da üçüncü ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla silah gönderebileceği anlamına geliyor.

Scholz, Rus işgalinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Alman bakanlar ayrıca bankalar arası küresel ödeme sistemi Swift'e Rusya'nın erişiminin "hedefli" ve "belirli insanları etkileyecek" şekilde kısıtlanması konusunda çalıştıklarını söylediler.

Almanya'da sosyalistler, liberaller ve Yeşillerden oluşan üç partili koalisyon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tutarlı bir tepki formüle etmede zorluklarla karşılaştı.

Ancak burada, Almanya'nın güvenliği için sadece ticaret ve diplomasiye değil, aynı zamanda askeri güce de dayanmak zorunda kalabileceğine dair yeni bir farkındalık var.

Geçmişte Moskova'ya sempati duyduğunu ifade eden kamuya mal olmuş kişiler ya sessiz kaldılar ya da yanıldıklarını söylediler.

Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'da paylaştığı bir mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in saldırısından sonra dünyamız farklı. Uluslararası hukukun bu ihlali karşısında şaşkına dönsek de, güçsüz değiliz. Bu nedenle, ülkeleri için savaşan Ukraynalı askerlere tanksavar silahları ve Stinger füzeleri ile yardım edeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki eylemleri karşısında şaşkınlığa uğrayan Almanlar, hükümetlerinden Kremlin'e karşı daha sert önlemler almasını talep ediyor.

Ve bu talep karşılık buluyor.

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