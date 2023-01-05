Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu - Son dakika haberler
ABONE OL

Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu

Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve muharebe aracı vereceğini duyurdu.

Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin ardından iki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya ek askeri teçhizat tedarik edeceği bildirildi.

ABD Bradley Piyade Savaş Araçları temin edeceğini açıklarken, Almanya da Marder Piyade Savaş Araçları tedarik edecek.

Almanya'nın ek bir Patriot hava savunma bataryası da sağlayacağı belirtilen açıklamada, iki ülkenin müttefiklerin "ek hava savunma sistemleri ve savaş araçları bağışlarını" memnuniyetle karşılayacağı belirtildi.

Fotoğraf: AP

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Temsilciler Meclisi'nde 7.turda da başkan seçilemedi - Son dakika haberler
DÜNYA ABD Kongre Başkanı seçiminde çözümsüzlük sürüyor
Türkiye ve ABD'den DEAŞ'ın finansmanı olduğu tespit edilen kuruluşlara yaptırım - Son dakika haberler
DÜNYA Türkiye ve ABD'den eşzamanlı DEAŞ hamlesi
Rusya 36 saatlik ateşkes ilan edecek - Son dakika haberleri
DÜNYA Rusya 36 saatlik ateşkes ilan edecek
NATO barış için Ukrayna'ya askeri destek istedi
DÜNYA NATO barış için Ukrayna'ya askeri destek istedi
Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek bir hata ölümle bitebilir
DÜNYA Bu meslekler hem çok ilginç hem de çok tehlikeli! Tek ...
İran'daki gösterilerle ilgili 18 yaşındaki genç idama mahkum edildi
DÜNYA İran'da 18 yaşındaki gence idam kararı
Emerit Papa 16. Benediktus'un cenaze töreni düzenlendi
DÜNYA Emerit Papa 16. Benediktus defnedildi
Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor
DÜNYA Avrupa sıcak kışla sınanıyor
Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi alacak
DÜNYA Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi ...
Fransa'da iklim aktivistleri, sprey boyalarla Başbakanlık binasını hedef aldı
DÜNYA Fransa'da aktivistler Başbakanlık binasını hedef aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.