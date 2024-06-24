Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre karşısında 1 puanı ve grup liderliğini son anda kurtardı.

İkinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, son anda bulduğu golle puanını 7'ye çıkardı. Uzatma anlarına önde ve lider olarak giren İsviçre, yediği gol sonrası 1 puanla yetindi. Bu skorla 5 puana ulaşan teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Frankfurt Arena'da yapılan maçta İsviçre, 28. dakikada Dan Ndoye'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Almanya, baskı kurmaya çalışsa da iyi savunanan İsviçre, hızlı oyuncularıyla etkili ataklar geliştirdi.

NEUER, AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNE GEÇTİ

Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

EURO 2024'te ilk iki maçta kaleyi koruyan, İsviçre müsabakasına da ilk 11'de başlayan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 18'e yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırayı paylaştığı İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u geçerek rekor kırdı.

Buffon'u geride bırakan Neuer, 18 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en fazla sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna da ortak oldu. Tecrübeli kaleci, EURO 2024'te bir maça daha çıkarsa Almanya futbol tarihine geçecek.

ALMANYA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Almanya'nın 17. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

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Sağdan Mittelstadt'ın ortaladığı topu altıpas üzerindeki Aebischer uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışı sol çaprazda alan Andrich'in şutunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlara gitti.

Pozisyonda hakem Orsato gol kararı verdi. VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında inceleme yapan İtalyan hakem, topu uzaklaştırdığı sırada Musiala'nın Aebischer'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.