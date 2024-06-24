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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı - Futbol Haberleri

        Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

        Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre karşısında 1 puanı ve grup liderliğini son anda kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:00
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        Almanya, son anda liderliği bırakmadı!
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        Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre karşısında 1 puanı ve grup liderliğini son anda kurtardı.

        Frankfurt Arena'da yapılan maçta İsviçre, 28. dakikada Dan Ndoye'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Almanya, baskı kurmaya çalışsa da iyi savunanan İsviçre, hızlı oyuncularıyla etkili ataklar geliştirdi.

        Topu ayağında tutan ve sürekli deneyen Almanya, maçın son anlarında baskısını artırdı. Müsabakanın 90+2. dakikasında Niclas Füllkrug'un attığı golle skora 1-1 eşitlik geldi. Kalan kısa sürede gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı.

        İkinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, son anda bulduğu golle puanını 7'ye çıkardı. Uzatma anlarına önde ve lider olarak giren İsviçre, yediği gol sonrası 1 puanla yetindi. Bu skorla 5 puana ulaşan teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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        NEUER, AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNE GEÇTİ

        Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

        EURO 2024'te ilk iki maçta kaleyi koruyan, İsviçre müsabakasına da ilk 11'de başlayan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 18'e yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırayı paylaştığı İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u geçerek rekor kırdı.

        Buffon'u geride bırakan Neuer, 18 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en fazla sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna da ortak oldu. Tecrübeli kaleci, EURO 2024'te bir maça daha çıkarsa Almanya futbol tarihine geçecek.

        ALMANYA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

        Almanya'nın 17. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

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        Sağdan Mittelstadt'ın ortaladığı topu altıpas üzerindeki Aebischer uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışı sol çaprazda alan Andrich'in şutunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlara gitti.

        Pozisyonda hakem Orsato gol kararı verdi. VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında inceleme yapan İtalyan hakem, topu uzaklaştırdığı sırada Musiala'nın Aebischer'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

        TAH VE WİDMER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Almanya Jonathan Tah'tan, İsviçre ise Silvan Widmer'den son 16 turunda yararlanamayacak.

        İsviçre karşısına kart sınırında çıkan Tah, maçın 38. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki stoper, ülkesinin son 16 turunda yapacağı maçta forma giyemeyecek.

        İsviçreli Widmer de 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        İKİ TAKIM DA TURU KUTLADI

        Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından iki takımın taraftarları da büyük sevinç yaşadı.

        İsviçreli taraftarlar, takımları liderliği son anda kaybetmesine rağmen tur atlanmasını coşkuyla kutladı. Takımlarını tribüne çağıran taraftarlar, oyuncularla tezahürat yaptı.

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        Lider çıkan Almanya da taraftarlarını selamlayarak soyunma odasına gitti.

        TRİBÜNLERDE EV SAHİBİ ALMANYA ÜSTÜN

        Karşılaşmanın yapıldığı 47 bin kişi kapasiteli Frankfurt Arena'da Alman taraftarlar bariz üstünlük kurdu.

        Müsabakada tribünler tamamen dolarken yaklaşık 15 bin İsviçreli futbolsever milli takımlarını desteklemek için stada geldi. Geri kalan 30 binden fazla koltuğu ise Almanlar doldurdu.

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