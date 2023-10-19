Almanya vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu

Almanya, Batı Şeria ve Lübnandaki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu Almanya'nın Batı Şeria ve Lübnan'daki vatandaşlarından bölgeyi terk etmesini istedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, Alman vatandaşlarını bölgede şiddetin artması nedeniyle İsrail ve Filistin topraklarına seyahat edilmemesi yönünde uyardı.

Bölgedeki durumun oldukça değişken olduğu belirtilen açıklamada, çatışmaların genişlemesinin göz ardı edilemeyeceği ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, Gazze Şeridi'nde geniş çaplı bir askeri operasyona hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, seyahat uyarısının yanı sıra bölgedeki Alman vatandaşlarına kendi güvenlikleri için maddeler halinde bazı uyarılarda bulunuldu.