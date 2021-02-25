Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi

Almanya'da bulunan kokain duvar dolgu malzemesi tenekelerine saklanmıştı

Almanya ve Belçika'daki gümrük görevlileri, Hollanda'ya gitmekte olan 23 tonluk rekor miktarda kokain ele geçirdi.

İlk olarak Alman yetkililer Paraguay'dan Hamburg'a giden beş konteynerde 16 ton kokain buldu.

Bu bilginin Hollanda ve Belçikalı yetkililerle paylaşılmasının ardından Belçika'nın Anvers limanında da 7,2 ton kokain ele geçirildi.

Alman yetkililer kokainin sokaktaki değerinin milyarlarca euro olduğunu açıkladı.

Hollanda polisi, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu düşünülen 28 yaşında bir adamın tutuklandığını açıkladı.

Paraguay'dan Almanya'ya gönderilen uyuşturucu duvar dolgu malzemesi tenekelerinde, Panama'dan Anvers'e gönderilen kokain ise tahta bloklar arasında bulundu.

Alman yetkililer, dolgu macunu kutularından birkaçını incelemeye karar vermeleri sayesinde uyuşturucu ticaretini fark ettiklerini açıkladı.





Alman gümrük görevlileri Hamburg'da ele geçirilen kokain miktarının Avrupa tarihinde bir kerede ele geçirilen en fazla kokain olduğunu, dünyada da bu alanda tarihe geçecek bir miktar olduğunu belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Hamburg gümrük görevlisi Rene Matschke "16 tonluk kısmının değerinin 1,5 ile 3,5 milyar euro arasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Almanya'nın en büyük limanı olan Hamburg, Avrupa'nın da en büyük üçüncüsü.

Paraguay da uyuşturucu ticaretinde en önemli transit ülkelerden biri.

Brezilya'daki uyuşturucu kartelleri son yıllarda, ürettikleri uyuşturucuyu komşu Paraguay'a kaçırarak oradan Avrupa'ya gönderiyor.

Ekim ayında da Anvers limanında 11,5 ton kokain bulunmuştu.

2020'de Avrupa'ya girerken ele geçirilen kokainin miktarı 102 ton olmuştu.