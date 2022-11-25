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Almanya ve Fransa, enerji işbirliğini güçlendirmek için ortak bildiri imzaladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yükselen enerji krizinin akabinde Avrupa Birliği'nin önde gelen iki ülkesi Almanya ve Fransa, enerji alanında dayanışma için ortak bildiriye imza attı.

Almanya ve Fransa, enerji işbirliğini güçlendirmek için ortak bildiri imzaladı
Almanya ve Fransa'dan enerji alanında ortak bildiri
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AA

Almanya ve Fransa, enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkent Berlin’de Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlık Binası’nda imza töreni gerçekleştirildi.

Scholz ve Borne, burada iki ülke arasında enerji alanında dayanışma sağlanmasına ilişkin işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bildiriyi imzaladı.

Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının benzeri görülmemiş küresel bir enerji krizine yol açtığına vurgu yapılarak, bu krizde gaz tedarikinde yüzde 40 ile Rusya’ya bağımlı olan Avrupa Birliği’nin (AB) daha hassas durumda olduğu belirtildi.

Enerji kriziyle mücadele için AB ülkelerinin dayanışması ve Avrupa düzeyinde verilen tepkilerin memnuniyetle karşılandığı aktarılan bildiride, Berlin ve Paris’in enerji alanında dayanışmayı artıracakları vurgulandı.

Bildiride, Almanya ve Fransa’nın enerji arzının güvenliği için çalışacakları aktarılarak, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin artırılacağı ve çeşitlendirileceği kaydedildi.

Somut önlemler arasında, Fransa’nın Almanya'ya gaz sağlayacağına yer verilen bildiride, Almanya’nın da Fransa’nın "kış boyunca elektrik tedarikini güvence altına almasına" yardım edeceği ifade edildi.

"ALMANYA-FRANSA BİRLİKTELİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Başbakan Scholz düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya ile Fransa arasındaki ilişkilerin olağanüstü ve zengin olduğunu belirterek, “Dönem ne kadar zorsa Almanya-Fransa işbirliği o kadar önemlidir.” ifadesini kullandı.

Scholz, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine, İran’ın uranyum zenginleştirme politikasının bir kez daha İran’ın nükleer bombaya ve bunu taşıyabilecek füzelere sahip olmamasının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bunun İngiltere ve ABD ile Almanya ve Fransa’nın son yıllarda birlikte izlediği politikanın amacı olduğunu aktaran Scholz, bu politikayı izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Fransa Başbakanı Borne, iki ülke arasındaki dostluğun çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu dostluk sınamalara karşı dayanabileceğini ve meydan okumaların üstesinden gelebileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Borne, iki ülkenin çözümler üretebileceğini ve Avrupa’yı ileriye götürebileceğini dile getirdi.

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