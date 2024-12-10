Almanya ve Fransa, Suriye'deki yeni yöneticilerle çalışmaya hazır

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Scholz ve Macron, temel insan hakları ile etnik ve dini azınlıkların korunması temelinde yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır oldukları konusunda mutabık kaldı.

AA'nın haberine göre; görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemini vurgulayan iki lider, Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin desteklenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki angajmanını güçlendirmek üzere beraber çalışma konusunda mutabık kaldı.