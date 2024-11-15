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        Haberler Dünya Almanya ve Rusya'dan iki yıl sonra ilk liderler teması | Dış Haberler

        Putin ve Scholz telefonda görüştü

        Almanya Şansölyesi Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki yıl sonra ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili son görüşmesini Aralık 2022'de gerçekleştirmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:38
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir saat boyunca telefonda görüştükleri duyuruldu.

        Alman hükümeti, görüşmede Scholz'un Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve askerlerini geri çekmeye çağırdığını ve Almanya'nın Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğini vurguladığını söyledi.

        Sözcü ayrıca Scholz'un Putin'e Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakerelere hazırlanması gerektiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

        Sözcü, Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile daha önce telefonda görüştüğünü ve Putin ile görüşmesinin ardından tekrar görüşeceğini de sözlerine ekledi.

        Scholz ve Putin en son Aralık 2022'de doğrudan görüşmüşlerdi.

        ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti merak ediliyordu. Trump geçtiğimiz günlerde Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

        Scholz'un görüşmesi, Trump'ın görüşmesinin ardından geldi.

        Almanya, geçtiğimiz günlerde erken seçim kararını duyurmuştu.

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