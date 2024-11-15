Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir saat boyunca telefonda görüştükleri duyuruldu.

Alman hükümeti, görüşmede Scholz'un Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve askerlerini geri çekmeye çağırdığını ve Almanya'nın Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğini vurguladığını söyledi.

Sözcü ayrıca Scholz'un Putin'e Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakerelere hazırlanması gerektiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile daha önce telefonda görüştüğünü ve Putin ile görüşmesinin ardından tekrar görüşeceğini de sözlerine ekledi. Scholz ve Putin en son Aralık 2022'de doğrudan görüşmüşlerdi. ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti merak ediliyordu. Trump geçtiğimiz günlerde Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.