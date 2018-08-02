Almanya ve Slovakya arasında 'ülkeden adam kaçırma' gerginliği
Almanya basınında yer alan haberlere göre Slovakya istihbarat teşkilatı Vietnamlı bir rejim muhalifinin Almanya'dan Vietnam'a kaçırılmasında ve mahkeme önüne çıkarılmasında etkin rol oynadı.
02.08.2018 - 15:34 | Güncelleme:
Almanya basınında yer alan haberlere göre Slovakya istihbarat teşkilatı Vietnamlı bir rejim muhalifinin Almanya'dan Vietnam'a kaçırılmasında ve mahkeme önüne çıkarılmasında etkin rol oynadı.
Frankurter Allgemenia Zeitung'da yer alan haberler üzerine Slovakya cumhurbaşkanı Andrej Kiska, ülkenin emniyet genel müdürünü konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmakla görevlendirdi.
Gazete, Vietnamlı rejim muhalifinin iltica işlemleri için başvurduğu Almanya'dan kaçırılmasının Temmuz 2017'de yaşandığını yazdı.
Ülkesinde bir dönem komünist partinin güçlü kadroları içinde yer alan ve önemli bir devlet işletmesinin yöneticisi olan, ardından da siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ülkesini terk eden Trinh Xuan Thanh Berlin'de gündüz saatlerinde sokakta yürürken bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldı.
Aradan geçen birkaç günün ardından Trinh Xuan Thanh Vietnam televizyonunda, ülkesine kendi rızasıyla döndüğünü ve mahkemeye çıkarak hakkında Vietnam mahkemesinin vereceği kararı kabul edeceğini açıklayan bir konuşma da yaptı. Kısa süre içinde de yolsuzluk iddiasıyla müebbet hapse mahkûm edildi.
Rejim muhalifinin Vietnam İstihbarat örgütü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Almanya ülkesinde gerçekleşen kaçırma olayını protesto etti. Ancak Trinh Xuan Thanh'ın nasıl kaçırıldığı konusunda daha fazla detay kamuoyuna yansımadı.
Frankurter Allgemenia Zeitung gazetesinde yer alan haberlerde Vietnamlı rejim muhalifinin kaçırıldığı günler öncesinde bir Vietnam heyetinin Slovakya'da görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Öncelikle ekonomi içerikli olan bu görüşmelerde Almanya'dan sığınma isteyen rejim muhalifi Trinh Xuan Thanh'ın durumu da gündeme gelmişti.
İddalara göre pazarlıklar sonucu Slovakya istihbarat örgütü Trinh Xuan Thanh'ın Almanya'dan kaçırılma olayının gerçekleşmesinde yardımı kabul etmişti.
Gazetenin iddialarına göre Vietnamlı rejim muhalifi Almanya'dan Slovakya hükümetine ait olan bir uçakla çıkarılmıştı. Gazete bu konudaki iddiaları kesin doğrulayan kanıtlara sahip olduğunu da yazdı.
Olayın ağırlığını artıran bir diğer husus da o dönemde Slovakya içişleri bakanının, daha sonra bir gazetecinin öldürülmesi nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kalan ve mafya bağlantılarıyla suçlanan Robert Kalinak olması.
Slovakya basını Vietnam delegasyonundaki Vietnam içişleri bakanının Slovak bakanla görüşmeler yaptığını da ortaya çıkardı.
Slovakya hükümeti iddiaları reddediyor. Slovakya hükümet sözcüsü Vietnamlı rejim muhalifinin kaçırıldığı gün Berlin'de bulunan ve o gün ülkeyi terk eden Slovakya hükümet uçağında bulunan herkesin diplomatik pasaporta sahip olduğunu söyledi.
Ancak Slovakya emniyet genel müdürü Lucansky cumhurbaşkanının direktifi üzerine bu konuda bir soruşturmaya başlandığını ve önümüzdeki günlerde bu konunun Slovakya ve Almanya polis yetkilileri arasında ele alınacağını da duyurdu.
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