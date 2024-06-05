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        Haberler Ekonomi Otomobil Almanya'ya binek oto ihracatı yüzde 104 arttı - Otomobil Haberleri

        Almanya'ya binek oto ihracatı yüzde 104 arttı

        Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB)  verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 3,2 milyar dolar oldu. Mayıs 2024'te binek otomobillerde İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 84, Birleşik Krallığa yüzde 60, Almanya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 138, İsveç'e yüzde 90, ihracat artışı yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:35
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        Almanya'ya binek oto ihracatı yüzde 104 arttı
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        OİB verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 3,2 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5,3 artışla 15 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Mayıs ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek mayıs ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobillerde, otobüs minibüs ve midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Sektör ihracatımız Hollanda'ya yüzde 76, Romanya'ya yüzde 46, İtalya'ya ise yüzde 23 oranında arttı. En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımız yüzde 14 artarak 485,6 milyon dolar oldu" dedi.

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        Mayıs ayında en fazla ihracat 1,37 milyar dolar ile Tedarik Endüstrisi ürün grubunda olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 24 artarak 1,18 milyar dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 9 gerileyerek 340,4 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 35 artışla 241 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı ise yüzde 81 azalışla 36 milyon dolar oldu.

        Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 8 arttı. Sektörün önemli pazarlarından ABD'ye yüzde 25, Fransa'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 88, Fas'a yüzde 31 ihracat artış yaşandı.

        Mayıs 2024'te binek otomobillerde İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 84, Birleşik Krallığa yüzde 60, Almanya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 138, İsveç'e yüzde 90, ihracat artışı yaşanırken, ihracat Slovenya'da yüzde 21, Belçika'da yüzde 42, İsrail'de yüzde 100 geriledi.

        Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Slovenya'ya yüzde 27, Almanya'ya yüzde 129, Hollanda ve Avustralya'ya çok yüksek oranlı ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 56, İtalya'ya yüzde 37, İspanya'ya yüzde 54, Meksika'ya yüzde 66 ihracat düşüşü görüldü.

        Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 143, İtalya'ya yüzde 14, Suudi Arabistan'a yüzde 100 ihracat artışları yaşandı.

        Mayıs ayında yüzde 14 artış ile 485 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke konumunu korurken. Fransa 389 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar oldu. Ülke grubunda yüzde 69 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 8 artışla 2,2 milyar dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12,3 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat 23 arttı.

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