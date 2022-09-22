'Almanya'ya götüreceğiz' deyip eve kilitlediler

Suriye'den Almanya’ya gitmek için yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 kişi Mersin’e geldi. Burada Suriyelilerle tanışan 2 kişi, para karşılığında kendilerini Almanya’ya götürebileceklerini söyledi. Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana’ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri, 2 gün beklettikten sonra dün akşam silahla tehdit ederek 8 bin euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kaçtı.