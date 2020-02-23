Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Almanya’da bir nargile kafeye daha silahlı saldırı

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu

Almanya
İHA

Almanya’nın Stuttgart kentinde kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir spor salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Almanya’nın Hanau kentinde 20 Şubat günü iki ayrı nargile kafeye ırkçı bir saldırı düzenlenmiş, 5'i Türk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail, Güney Kore'den uçakla gelen 200 kişiyi ülkeye almadı
DÜNYAVirüs nedeniyle 200 kişiyi ülkeye almadı
Dışişleri: Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti’nin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz
DÜNYADışişleri'nden Güney Sudan açıklaması
Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı
DÜNYAFransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına ...
Kuveyt, koronavirüs sebebiyle vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye başladı
DÜNYAKuveyt, vatandaşlarını İran'dan tahliye etmeye ...
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor
DÜNYASarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor
Pakistan’da maden çöktü: 10 ölü 7 yaralı
DÜNYAPakistan’da maden çöktü: Çok sayıda ölü var
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
DÜNYAİtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Çinli araştırmacılar Kovid-19 salgınının pazar dışında bir yerde başladığı kanısında
DÜNYAÇinli araştırmacılar Kovid-19 salgınının pazar ...
İran'da koronavirüsten ölüm sayısı 6'ya yükselirken 785 kişi ise şüpheli durumda!
DÜNYAKoronavirüs yanıbaşımızda!
TSK gözlem noktaları rejimin telsiz konuşmalarında!
DÜNYATSK gözlem noktaları rejimin telsiz konuşmalarında!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X