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Almanya’da dijital utangaçlığı önleyecek yeni kimlik yasası

Almanya’da yeni yürürlüğe girecek yasayla birlikte daha fazla kamu hizmeti çevrim içi olacak. Yeni yasa kapsamında Almanya’daki dijital utangaçlık azalacak.

Almanya’da dijital utangaçlığı önleyecek yeni kimlik yasası
Almanya’da yeni kimlik yasası dijital utangaçlığı azaltacak
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HABERTURK.COM

Almanya’da yeni kimlik yasası kapsamında artık bürokraside geleneksel kağıt ve fakslardan dijital sisteme geçilecek.

Almanya’da artık vatandaşlar araba alım, çocuk nafakası veya ehliyet için başvuruya kadar her türlü işlemi mevcut kimlik kartları ile birlikte cep telefonuyla yapabilecek.

Hükümet perşembe günü Federal Meclis tarafından yasalaşan yeni dijital sistemin, yaklaşık 575 hizmeti kapsayacağını ve tüm bu hizmetlerin dijital ortamda yapılabileceğini aktardı.

Almanya’nın dijital hamlesi ülkede bürokratik işlemleri azaltacak ve daha fazla verimliliği amaçlayacak. Bu hamle, insanların temel bürokratik ihtiyaçlarını gerçekleştirirken artık uzun sıralar beklemeyi önleyecek ve bürokratik işler için işten izin alma veya devlet memuruyla birebir yapılan işlemlerin sonunu getirecek.

Guardian'ın aktardığı haberde, yeni yasayla birlikte dijitalleşme hareketi Almanya’nın uzun zamandır üzerinde taşıdığı dijital utangaçlık etiketinden sıyrılmayı sağlayacak

Yeni mevzuat kapsamında dijital kartlar 16 yaşından itibaren kullanılabilecek. Kartlarda 16 haneli bir kod olacak.

Almanya’nın dijitalleşme hamlesi özellikle Covid-19 pandemisiyle daha ivme kazandı. Ülkede özellikle dijitalleşmeye karşı bazı tereddütler bulunuyor. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla bürokratik işlemlerde geleneksel yöntemler çokça kullanıldığı ülkede bu karar dijitalleşme karşıtları ve dijitalleşmenin katıksız savunucularını ikiye bölecek gibi görünüyor.

Almanlar ülkede dijitalleşme hamlelerinin isteklerinin dışında zorla empoze edildiğini söylerken yine veri koruma uzmanları bunun güvenlik ve gizlilik konusunda zararlı olabileceğini bildiriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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