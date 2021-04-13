Almanya’da geceleme sayısı şubatta yaklaşık yüzde 76 düştü

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AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),ülkede yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayılarına ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, geceleme sayısı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76 gerileyerek 7,2 milyona indi. Böylece Alman turizm endüstrisi, Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlamaları nedeniyle daha fazla ciddi kayıplara katlanmak zorunda kaldı.

Yabancı ziyaretçilerin gecelemesi şubatta yüzde 86,2 azalarak 0,8 milyona inerken, ülke içinden ziyaretçilerin gecelemesi sayısı da yüzde 73,6 azalarak 6,4 milyona geriledi.

Almanya'da turizm sektörü 2020’de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Geçen yıl geceleme sayısı 2019'a göre yüzde 39 düşerek 302 milyona geriledi. Bu, kayıtların tutulduğu 1992'den bu yana sayı bazlı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Alman Otelcilik ve Gastronomi Derneği'ne (DEHOGA) göre, ülkede konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketler Kovid-19 salgınının 3. dalgasında var olma mücadelesi veriyor.