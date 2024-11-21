Almanya’da günlerdir haber alınamayan görevli imam ölü bulundu

Almanya’da görev yapan imam Fatih Eryılmaz’dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Almanya’nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii’nde yaklaşık 2 aydır görev yapan imam Fatih Eryılmaz’ın 6 Kasım’da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görüldüğü ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin park alanında görüldüğü biliniyor.

Bugün ise Eryılmaz'ın cansız bedeninin Hollanda'da bulunduğu duyuruldu. Yapılan aramalar sonucu Ren Nehri’nde bulunan naaşı, yetkililer tarafından incelenmek üzere alındı. Ölümüne dair kesin açıklamanın, adli tıp raporunun ardından yapılacağı bildirildi.