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Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 721 vaka görüldü.

Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
AA

Ülkede bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 9 bin 604’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 721 artışla toplamda 319 bin 381’e çıktı. Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1700 artışla 273 bin 500’e yükseldi.

Almanya’da günlük vaka sayıları 8 Ekim'de 4 bin 58, dün 4 bin 516 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısının 3 gündür artmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

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