Almanya'da makinistlerden grev kararı 0:00 / 0:00

AA

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde ikinci kez grev kararı aldı.

GDL Başkanı Claus Weselsky, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerinin iş bırakma eyleminin yarın yerel saatle 17.00’de, yolcu trenlerinde de 23 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00’de başlayacağını duyurdu.

Weselsky, grevin 25 Ağustos saat 02.00'de sona ereceğini belirtti.

YENİDEN İŞİ BIRAKMA EYLEMLERİNE GİDİLDİ

İşverenin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar bir yumuşama göstermediğini ifade eden Weselsky, bundan dolayı GDL’nin yeniden iş bırakma eylemine gittiğini anlattı.

Weselsky, çalışanların Deutsche Bahn yönetimine öfkeli olduklarını aktararak, "Onlar daha fazla ücret ve emeklilik ücretlerinin korunması için grev yapıyor." şeklinde konuştu.

DEUTSCHE BAHN:MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE CESARETLERİ YOK

Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler, GDL’nin ilan ettiği ikinci iş bırakma eyleminin tamamen gereksiz olduğunu belirterek, GDL yönetiminin müzakere masasına dönme cesareti bulamadığını kaydetti.

GDL daha önce 10-13 Ağustos tarihlerinde grev yapmıştı.

Deutsche Bahn, toplu sözleşme görüşmelerinde GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak makinistlerin ücretlerine 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için yüzde 3,2 zam ve 600 avro yeni tip koronavirüs (Covid-19) primi ödenmesini talep ediyor.