Almanya’da Müslüman kuruluşlar 3 Mayıs’ta camilerin açılması için hazırlık yapıyor

AA

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) dönem başkanlığını yapan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından dini cemaatler olarak Kovid-19 döneminde ibadethanelerde nasıl ibadet yapılabileceği konusunda bir tasarı hazırlayarak, hükümete ve eyalet yönetimlerine sunacaklarını belirtti.

Bazı tedbirler alarak mayıs başında camileri açmayı hedeflediklerini ifade eden Kesici, "Bizim hazırlığımız 3 Mayıs için. Elbette bu, salgının nasıl bir seyir göstereceği ve siyasetçilerin nasıl adımlar atacağı gibi gelişmelere de bağlı. Bizim amacımız 3 Mayıs’ta camileri açmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kesici, alınacak tedbirlerle ilgili “Bu konuda Müslüman kuruluşlarla istişare ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal mesafenin uygulanması devam edecek. Abdesthanelerin kapalı tutulması gerektiğini duyduk. Halıdan hastalık geçebiliyor. Herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi düşünce var. Bunlar hala görüşülüyor. Kararlar alındığında kamuoyuna bildireceğiz." dedi.

Sosyal mesafeden dolayı cemaatle namaz kılma konusunda ayrı bir plan yapmak gerektiğini aktaran Kesici, kornavirürüs ile mücadele kapsamında bulaşma zincirini takip etme açısından camiye gelenlerin isimlerini ve iletişim bilgilerinin alınmasının da yetkililer tarafından istenebileceğini kaydetti.

- ''Toplu iftar imkanı yok''

Kesici, ramazan ayının arifesinde olunduğuna işaret ederek, “Toplu iftar yapma imkanı yok.” dedi. Hazırlanacak tasarıda camiler açıldığında alınacak tedbirin yer alacağını belirten Kesici, şöyle konuştu:

“Bazı camiler, 'insanlarımızı koruyamayız, bizim için tehlike oluşturur' diyerek, belki camileri açmama durumunda da olabilir. Biz kimseyi zorlamıyoruz. Herkes kendi sorumluluğu içinde en doğru bir şekilde nasıl hareket edeceğini kendisini karar vermesi gerekiyor. Biz sadece zemini hazırlıyoruz.”

Almanya’da bazı şehirlerde Kovid-19 salgınından dolayı Müslümanlara moral vermek amacıyla ezanın cami dışında da duyulmasına izin verilmesinin güzel bir uygulama olduğunu belirten Kesici, madalyonun diğer tarafından bakıldığında, birçok şehir yönetiminin buna izin vermediğinin görüldüğünü de aktardı.

Kesici, ayrıca Müslümanlara Kovid-19 döneminde alınan tedbirlere uymaları ve sorumluluk içinde davranmaları çağrısında bulundu.