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        Haberler Dünya Almanya’da nehirlerin yükselen su seviyeleri sel tehlikesini artırıyor

        Almanya’da nehirlerin yükselen su seviyeleri sel tehlikesini artırıyor

        Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde devam eden yağışların, nehirlerin su seviyelerinin yükselmesine neden olduğu ve birçok bölgede sel tehlikesinin arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:09
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        Almanya'da sel tehlikesi artıyor
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        Ülke basınında yer alan haberlere göre, eyalette devam eden yağışlar su baskınlarına, dere ve nehirlerdeki su seviyelerinin artmasına ve barajların dolmasına yol açtı.

        Bölgede itfaiye ile Alman Teknik Yardım Kurumu ekipleri ve gönüllüler, kum torbaları yerleştirerek su baskınlarına ve sele karşı önlem almaya çalışıyor. Federal Polis Teşkilatına ve Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı iki helikopter de bölgede görev yapıyor.

        Federal Polis Teşkilatına bağlı helikopter, bentlerin sağlamlaştırılması için büyük kum torbaları taşırken Deniz Kuvvetlerine bağlı helikopter ise bölgedeki durumu tespitte kullanılıyor.

        Meppen kentinde Ems Nehri’nin yakınındaki bir yaşlılar yurdu tedbiren boşaltıldı.

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        Celle kentinden ve Winsen bölgesinden geçen Aller Nehri’nin su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Uyarı Merkezi, bu yerleşim bölgelerinin sel riskiyle karşı karşıya olduğu, elektrik kesintisi yaşanabileceği ve telefonların çalışmayabileceği uyarısında bulundu.

        Lippe Nehri’nin su seviyesinin yükselmesi sebebiyle olası su baskınları ve sele karşı binlerce kum torbası hazırlandı.

        Hayvanat bahçesi boşaltılacak

        Meisse Nehri’nin taşmasından dolayı Hannover şehri yakınlarında geniş bir alana yayılı "Sergenti Park" adlı hayvanat bahçesi ve eğlence parkının büyük bölümü sular altında kaldı; hayvanların tahliyesi için acil eylem planı hazırlanıyor. Hayvanların, taşınmadan önce narkozla uyutulması gerektiği ancak bunun riskli olduğu belirtildi. Bölgenin su altında kalmasından dolayı hayvanların araçlarla taşınamayacağı kaydedildi.

        Antilopların ve zürafaların kaldığı ahırların kum torbalarıyla korunduğu, bazı hayvanların ise daha önce bölgedeki diğer barınma yerlerine götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

        Öte yandan, su baskınları sebebiyle birçok kara yolu trafiğe kapatıldı. Zeminin yumuşaması sebebiyle bentlerin ve barajların suyu tutmayacağına, bunun da sel tehlikesini arttırdığına dikkat çekiliyor.

        Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya’da bugün de fırtına ve sağanak beklendiği belirtildi.

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