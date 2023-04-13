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Almanya’da nihai veriler, enflasyonun martta 7,4'e gerilediğini teyit etti

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4’e gerilediğini teyit etti

Almanya’da nihai veriler, enflasyonun martta 7,4'e gerilediğini teyit etti
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, martta beklentilere yakın olarak yüzde 7,4'e geriledi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de martta bir önceki aya göre yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi.

Almanya’da enerji ve gıda aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, gıda fiyatları martta bir yıl öncesine göre yüzde 22,3 ve enerji fiyatları yüzde 3,5 artış gösterdi.

Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Enflasyon oranı yavaşladı, ancak hala yüksek seviyede. Haneler özellikle martta gıda fiyatlarındaki bir başka artışın etkisini hissetti.” ifadesini kullandı.

Ülkede gıda fiyatları şubatta yıllık yüzde 21,8 artmıştı.

Uzmanların çoğu Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da artık enflasyonun zirve yaptığını değerlendiriyor. Bununla birlikte, enflasyonun şimdilik yüksek kalması ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguluyor.

Bu arada, önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022’de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceğini ve 2024’te yüzde 2,4'e düşmesini tahmin ediyor.

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