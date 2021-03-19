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Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi.

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
AA

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier burada yaptığı konuşmada, "Ülkem adına, üstün bilimsel başarılarınız için size teşekkür ediyorum. Gelecekteki büyük araştırma planlarınızın hem size hem bize çığır açan başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

Aşının uyruğu olamayacağını vurgulayan Steinmeier, "Dünyanın her yerinden birçok insan performansınızı 'aşı mucizesi' olarak nitelendiriyor. Etkileyici bir kurucu çift, en iyi araştırmacı, bilgi kahramanları ve hatta bir dünya kurtarıcısı olarak tanımlanıyorsunuz. Birçoğu, keşfinize bir milliyet kazandırmak için başarınızı toplamaya çalıştı. Ancak aşının uyruğu yoktur ne Alman ne Türk ne de Amerikan. Birlikte özgürlük ve saygı içinde çalışıldığında, siyasi, sosyal ve kültürel sınırların ötesinde birbirleriyle yeni bir şeyler yapmaya cesaret edilirse iyi bir şeyler meydana getirilir ve böylece toplumumuza iletilebilir. Sizler tüm dünyadaki insanlar için bir örneksiniz. Bilim adamları olarak, her ikiniz de olağanüstü performans gösterdiniz. Bu başarı, geliştirdiğiniz aşı, insanlığa bir hizmettir. Bu yüzden bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Salgının kıtalar, siyasi sistemler, dinler veya gelir arasında ayrım yapmadığını vurgulayan Steinmeier, "Salgın hepimizi tehdit ediyor ve bu ancak birlikte aşılabilir." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı, dünya çapında aşılara adil erişimi sağlamanın herkesin çıkarına olacağını belirterek virüsün dünyanın her yerinde yok olması gerektiğini aksi takdirde bir yerde duran virüsün her zaman dünya için tehdit olmaya devam edebileceğini aktardı.

Steinmeier, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yaptıkları araştırmalarla kanser hastalarına da umut ve gelecek vadettiklerini vurgulayarak, "Almanya'da ve dünyada en ciddi hastalıkların üstesinden gelmek ve çaresiz hastalıkları iyileştirmek için hangi araştırmaların başarılabileceğini gösteriyorsunuz." şeklinde konuştu.

Özlem Türeci, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, bu nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile büyük onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi.

Kovid-19’a karşı aşının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti." dedi.

11 ayda bir aşıyı geliştirmeyi başardıklarını anlatan Türeci, sadece hastalığa karşı değil, enfeksiyona karşı da koruyan Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini, bu yönde emarelerin olduğunu belirtti.

Türeci, bu dönemde uluslararası çabayla çok şey başarıldığını vurgulayarak, salgının resmi olarak açıklanmasından sadece 12 ay sonra birçok aşının geliştirildiğini ve aşı kampanyaların başlatıldığını kaydetti.

Son haftalarda ve aylarda dünyanın birçok yerinden aşı olan ve yakınlarıyla ilgili endişe duymayacak insanlardan mektup ve resimler aldıklarını söyleyen Türeci, “Bu mesajları okuduğumda, karanlık aydınlanıyor diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti.

Zor bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Şahin, "Yolun 3’te 2'sini yürüdük. Son bölüm, önümüzdeki 6 ay bizden çok şey talep edecek. Kontrol edilmesi daha zor olan bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın bizim moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birlikte yaparsak başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Şahin, aşı isteyen herkese yaz sonunda bir aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.

Aşılamanın hızlandırılması için pragmatik olunması ve hiçbir aşı dozunun israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, insanlara da kendilerini ve diğerlerini virüsten korumaları çağrısında bulundu.

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