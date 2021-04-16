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Almanya’da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 831 yeni vaka tespit edildi.

Almanya’da son 24 saatte 25 bin 831 Kovid-19 vakası kaydedildi
AA

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 247 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 79 bin 628'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 831 artışla 3 milyon 99 bin 273'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 160,1 olarak belirlendi. Bu sayı, 7 Nisan’da 110 olarak tespit edilmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı 4 bin 679 olurken, bunlardan 2 bin 662'si entübe edildi.

Ülkede 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

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