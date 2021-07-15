Almanya’da su baskınlarında 8 kişi hayatını kaybetti

AA

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Ahrweiler bölgesinde şiddetli yağış ve selde 4 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin bölgenin farklı yerlerinde bulunduğu bilgisi paylaşılırken dış dünyaya bağlantısı kesilen bölgede acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Koblenz polisi de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde birçok evin çöktüğü, bazı evlerin de çökme tehlikesi altında bulunduğunu, bölgede hayatını kaybedenlerin olduğunu duyurdu.

Açıklamada yaklaşık 50 kişinin evlerin çatısına çıkarak kurtarılmayı beklediği aktarılarak, birçok kişinin de arandığı kaydedildi.

Daha önce Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. Bu kasabada arananların sayısının ise 70’e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Kuzey-Vestfalya eyaletinin Hückeswagen kentinde insanların botlarla evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Leverkusen kentinde ise elektrik kesintisinden dolayı bir hastanedeki 468 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Elektrik kesintisine Dhünn Çayı'nın taşması sonrasında trafoların zarar görmesinin neden olduğu kaydedildi.

Sauerland bölgesinde iki itfaiyecinin kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybettiği bildirilirken Solingen ve Kamen kentlerinde ise sular altında kalan evlerinin bodrum katlarında iki kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.